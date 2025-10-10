By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 10, 2025
जनरल का टिकट लेकर स्लीपर में ट्रैवल करने पर कितना जुर्माना लगता है?
रेलवे भारतीय यातायात का सबसे बड़ा साधन है। इससे लाखों लोग सफर करते हैं।
भारत में रेलवे टिकट आरक्षित कराना थोड़ा मुश्किल काम है। कई बार टिकट रिजर्व नहीं हो पाती, जिसके कारण कुछ लोगों को नियमों का उल्लंघन भी करना पड़ता है।
कई लोग जनरल डिब्बे की टिकट लेकर स्लीपर क्लास में चले जाते हैं। ऐसे लोगों पर टीटी क्या जुर्माना लगा सकता है, आइए आज हम आपको बताते हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें टीटी बता रहे हैं कि अगर कोई जनरल का टिकट लेकर स्लीपर या एसी में चला आया तो उसका फाइन किस हिसाब से लगता है।
इस बात को जानने के बाद आप इतने जागरूक हो जाएंगे कि कोई भी टीटी आपसे ज्यादा पैसे नहीं वसूल पाएगा।
टीटी ने उदाहरण देते हुए बताया कि मान लीजिए आपके पास दिल्ली से सिवान तक जनरल टिकट है, जिसका किराया 200 रुपया है, जबकि स्लीपर क्लास की टिकट का किराया चार सौ रुपया है।
इस केस में पहले डिफरेंस ऑफ फेयर लिया जाता है। यानी जनरल टिकट और स्लीपर टिकट के बीच कितने रुपये का अंतर है। इसके बाद आपसे पेनाल्टी ली जाती है।
इस तरह उदाहरण के तौर पर समझिए कि आपका सिवान से दिल्ली का जनरल टिकट 200 रुपये का था और स्लीपर का टिकट चार सौ रुपये का। तो इस केस में डिफरेंस ऑफ फेयर 200 रुपये हुआ।
टीटी ने बताया कि इस 200 रुपये के डिफरेंस ऑफ फेयर में 250 रुपये पेनाल्टी देना पड़ेगा। ऐसे में टोटल किराया हो जाएगा 450 रुपये। इस तरह आप दिल्ली से सिवान तक स्लीपर क्लास में 450 रुपये में ट्रैवल कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन में जनरल की टिकट लेकर स्लीपर कोच में बैठने पर डिफरेंस ऑफ फेयर के साथ कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देना ही पड़ता है।