By Mohit
PUBLISHED Sep 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Tech
एपल के सबसे पतले iPhone Air की कीमत इतनी
आईफोन
17
सीरीज
के नए
स्मार्टफोन्स
की
प्री-बुकिंग
12
सितंबर से शुरू हो चुकी है।
प्री-बुकिंग शुरू
Photo: Apple/Website
आज हम आपको
एपल
के सबसे पतले
आईफोन
एयर
की कीमत कितनी है और ये कितना पतला है इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
Photo: Apple/Website
कंपनी का कहना है कि ये
अबतक
का सबसे पतला
आईफोन
है। ये 5.6
mm
पतला है।
अबतक
का सबसे पतला
Photo: Apple/Website
एपल
ने
आईफोन
एयर
की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये (256
GB
वेरिएंट
) रखी है।
स्मार्टफोन
256
GB, 512GB
,
1TB
स्टोरेज
वेरिएंट
में
लॉन्च
किया गया है।
तीन वेरिएंट
Photo: Apple/Website
512GB
स्टोरेज
वेरिएंट
की कीमत 1,39,900 रुपये है तो वहीं
1TB
स्टोरेज
वेरिएंट
की कीमत 1,59,900 रुपये है।
मिडल और टॉप वेरिएंट
Photo: Apple/Website
स्मार्टफोन
6.3 इंच
OLED
डिस्प्ले दी गई है जिसका
रिफ्रेश
रेट
120
Hz
है।
डिस्प्ले साइज
Photo: Apple/Website
रियर
में 48
MP
का
सिंगल
कैमरा और
फ्रंट
में 18
MP
का
सिंगल
स्टेज
लेंस
दिया गया है।
कैमरा
Photo: Apple/Website
A19 Pro
चिपसेट
से लैस कंपनी के इस
स्मार्टफोन
में
C1X
मॉडम
को
इस्
तेमाल किया गया है।
चिपसेट
Photo: Apple/Website
फ्रंट
कैमरा से भी
अल्ट्रा
स्टेबलाइज
वीडियो
4
K HDR
में
रिकॉर्ड
कर सकेंगे।
फ्रंट कैमरा की खासियत
Photo: Apple/Website
पावर बटन के साथ ही कैमरा
कंट्रोलर
फोन
के
राइट
फ्रेम
पर
दिया गया है।
आईफोन
एयर
का
वजन
सिर्फ
165
ग्राम
है
।
कैमरा
कंट्रोलर
Photo: Apple/Website
सैमसंग
गैलेक्सी
F17
के
स्पेसिफिकेशन
Click Here