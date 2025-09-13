By Mohit
एपल के सबसे पतले iPhone Air की कीमत इतनी

आईफोन 17 सीरीज के नए स्मार्टफोन्स की प्री-बुकिंग 12 सितंबर से शुरू हो चुकी है।

आज हम आपको एपल के सबसे पतले आईफोन एयर की कीमत कितनी है और ये कितना पतला है इसकी जानकारी दे रहे हैं।

कंपनी का कहना है कि ये अबतक का सबसे पतला आईफोन है। ये 5.6mm पतला है।

एपल ने आईफोन एयर की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये (256GB वेरिएंट) रखी है। स्मार्टफोन 256GB, 512GB, 1TB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है।

512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,39,900 रुपये है तो वहीं 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,59,900 रुपये है।

स्मार्टफोन 6.3 इंच OLED डिस्प्ले दी गई है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है।

रियर में 48MP का सिंगल कैमरा और फ्रंट में 18MP का सिंगल स्टेज लेंस दिया गया है।

A19 Pro चिपसेट से लैस कंपनी के इस स्मार्टफोन में C1X मॉडम को इस्‍तेमाल किया गया है।

फ्रंट कैमरा से भी अल्‍ट्रा स्‍टेबलाइज वीडियो 4K HDR में रिकॉर्ड कर सकेंगे।

पावर बटन के साथ ही कैमरा कंट्रोलर फोन के राइट फ्रेम पर दिया गया है। आईफोन एयर का वजन सिर्फ 165 ग्राम है

