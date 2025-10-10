By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
अजगर का वजन कितना होता है?
अजगर, दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अजगर का वजन कितना होता है? चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं।
अजगर
दुनिया में कई प्रजातियों के अजगर पाए जाते हैं। हर प्रजाति के अजगर का वजन अलग-अलग होता है।
प्रजातियां
जैसे-जैसे अजगर बड़ा होता है, उसका वजन भी बढ़ता जाता है। वहीं, अजगर जितना अधिक भोजन करेगा, उसका वजन उतना ही अधिक होगा।
वजन
बर्मी पायथन अजगर की एक प्रजाति है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है। इस अजगर की लंबाई 20 फीट (6 मीटर) तक हो सकती है।
बर्मी पायथन
बर्मी पायथन का वजन 200 किलोग्राम (440 पाउंड) तक हो सकता है। बर्मी पायथन को आकार में सबसे बड़े अजगरों में से एक माना जाता है।
वजन
यह अजगर भी बर्मी पायथन के समान आकार का होता है, लेकिन यह ज्यादा लंबा हो सकता है।
रेटिकुलेटेड पायथन
रेटिकुलेटेड पायथन की लंबाई 30 फीट (9 मीटर) तक हो सकती है। इसका वजन भी 250 किलोग्राम (550 पाउंड) तक जा सकता है।
250 किलोग्राम
एटला पायथन, जिसे अक्सर ग्रीन एनाकोंडा भी कहते हैं। यह दुनिया के सबसे भारी अजगरों में से एक है।
एटला पायथन
यह दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाया जाता है और इसका वजन 250 किलोग्राम (550 पाउंड) तक हो सकता है।
इसका वजन
जैगुआर पायथन अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 10 फीट तक होती है और इसका वजन लगभग 100 किलोग्राम (220 पाउंड) हो सकता है।
जैगुआर पायथन
किंग कोबरा के अंडे का रंग कैसा होता है?
Click Here