दिल्ली से अयोध्या जाने में कितना खर्चा होगा
अयोध्या में दीवाली काफी धूमधाम से मनाई जाती है। हजारों दीपक जलते हैं और पूरा शहर खुश दिखता है।
अयोध्या
अयोध्या में दीवाली सेलिब्रेट करने काफी लोग जाते हैं। अगर आप दिल्ली से अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको पूरी डिटेल्स देते हैं।
दिल्ली से कैसे जाएं
दिल्ली से अयोध्या जाने के लिए आप कई साधन से सफर कर सकते हैं। चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं।
कैसे जाएं
दिल्ली से अयोध्या के लिए कई सीधी ट्रेनें चलती हैं। इसमें से सबसे तेज है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका प्रति व्यक्ति किराया 1600/- रुपये है।
ट्रेन
दिल्ली से अयोध्या के लिए रोडवेज या एसी बस भी ले सकते हैं। इसका किराया 1000 रुपये से शुरू होगा।
बस
कार ट्रिप
अयोध्या आप अपनी कार से भी पहुंच सकते हैं। दिल्ली से लखनऊ और फिर अयोध्या तक का सफर तय करें।
होटल
अयोध्या में ठहरने के लिए कई होटल मिल जाएंगे। वहां पर 800 रुपये से होटल किराया शुरू होता है।
खाना-पीना
अयोध्या में खान-पान की कोई कमी नहीं है। आप 500 रुपये तक में अच्छा खाना खा सकते हो।
कुल खर्चा
दिल्ली से अयोध्या की जर्नी में आपका कुल खर्चा 5 से 7 हजार के बीच होगा। इसमें आना-जाना और सबकुछ हो जायेगा।
