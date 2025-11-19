By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 19, 2025
गौरव खन्ना से कम अमीर नहीं हैं आकांक्षा, करोड़ों की हैं मालकिन
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट और एक्टर गौरव खन्ना चर्चा में बने हुए हैं। साथ ही उनकी पत्नी आकांक्षा भी लाइमलाइट में आ गई हैं। वह उनसे मिलने बिग बॉस के घर पहुंचीं।
गौरव की पत्नी आकांक्षा
कपल की बॉन्डिंग न सिर्फ घर के लोगों को पसंद आई बल्कि फैंस को भी अच्छा लगा। गौरव व आकांक्षा हैप्पी कपल्स माने जाते हैं, उनका रिश्ता प्यार और विश्वास से भरा है।
कपल बॉन्डिंग
गौरव की पत्नी आकांक्षा चमोला टीवी एक्ट्रेस हैं। आकांक्षा असल में बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं। वह इंस्टाग्राम पर अक्सर खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं।
कौन हैं
आकांक्षा चमोला का जन्म मुंबई में हुआ और वह यही पली-बढ़ी। उन्होंने यहां से स्कूलिंग की और फिर कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। उन्हें एक्टिंग का शौक था।
मुंबई की पैदाइश
आकांक्षा टीवी में काम कर चुकी हैं। उन्होंने सीरियल स्वरागिनी से करियर की शुरुआत की थी। फिर भूतू, कैन यू सी मी जैसे सीरियलों में काम किया।
पेशा
गौरव संग शादी
सेट पर हुई आकांक्षा और गौरव की मुलाकात हुई। साल 2016 में आकांक्षा ने अपने से 9 साल बड़े एक्टर गौरव से कानपुर में शादी रचाई।
अमीरी में पति से आगे
आकांक्षा टीवी सीरियल, विज्ञापनों, ब्रांड एंडोर्समेंट्स से खूब पैसा कमाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ 2 करोड़ से भी ज्यादा है।
गौरव खन्ना नेट वर्थ
उनके पति गौरव खन्ना की नेट वर्थ की बात करें, तो एक्टर की कुल संपत्ति 15 करोड़ रुपये के आस-पास है। गौरव बिग बॉस के एक एपिसोड के लिए ढाई लाख रुपये ले रहे हैं।
