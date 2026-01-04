By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Jan 4, 2026
भारत का 1 रुपया वेनेजुएला में कितना हो जाता है?
भारत का रुपया दुनिया की कई मुद्राओं से मजबूत है। लेकिन वेनेजुएला में इसका वैल्यू जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के रेट से पूरा हिसाब देखिए।
भारत का रुपया
वेनेजुएला की आधिकारिक मुद्रा है 'बोलिवर सोबेरानो' (VES)। हाइपरइन्फ्लेशन की वजह से यह मुद्रा बहुत कमजोर हो चुकी है।
वेनेजुएला की मुद्रा - बोलिवर
4 जनवरी 2026 के मार्केट रेट के अनुसार, 1 भारतीय रुपया = लगभग 3.34 वेनेजुएला बोलिवर (VES)। हालांकि, रेट में बदलाव होते रहते हैं।
आज का एक्सचेंज रेट
भारत का सिर्फ 1 रुपया वेनेजुएला में 3.34 बोलिवर के बराबर है। वहां की मुद्रा इतना कमजोर है कि भारतीय रुपया काफी मजबूत लगता है।
1 रुपया = 3.34 बोलिवर
भारत के 100 रुपये वेनेजुएला में लगभग 334 बोलिवर बन जाते हैं। वहां एक साधारण कॉफी या ब्रेड भी 100-200 बोलिवर में मिल जाती है।
100 रुपये = कितने बोलिवर?
भारत के 500 रुपये वेनेजुएला में करीब 1670 बोलिवर हो जाते हैं। इससे वहां एक अच्छा लोकल डिनर या किराने का सामान आसानी से आ जाता है।
500 रुपये की पावर
वेनेजुएला में सालों से हाइपरइन्फ्लेशन है। तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संकट से मुद्रा की वैल्यू गिरती गई। करोड़ों बोलिवर भी कम पड़ते हैं।
क्यों इतना कमजोर बोलिवर?
1 वेनेजुएला बोलिवर भारत में सिर्फ 0.30 रुपये के बराबर है। यानी वहां की मुद्रा भारत से बहुत कमजोर है।
भारत में 1 बोलिवर की वैल्यू
एक्सचेंज रेट रोज बदलता है। ट्रैवल या ट्रांसफर कर रहे हो, तो लेटेस्ट रेट जरूर चेक करें।
रेट बदलता रहता है
भारत का रुपया कई देशों से मजबूत है। यह वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया, हंगरी, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, पराग्वे, कोलंबिया और नाइजीरिया जैसे कई देशों में मजबूत है।
कई देशों में मजबूत
