By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
मोहम्मद शमी ने ODI में कितने विकेट लिए हैं?
मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चयनित नहीं किया गया है। इसको लेकर शमी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है।
मोहम्मद शमी
Pic Credit: Social Media
मोहम्मद शमी और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बयानों से दोनों में मिस-कम्युनिकेशन साफ देखा जा सकता है।
मिस-कम्युनिकेशन
Pic Credit: Social Media
चीफ सिलेक्टर के बयान को मद्देनजर रखते हुए कई लोग कयास लगा रहे हैं कि मोहम्मद शमी का करियर अब लगभग खत्म हो चुका है और बीसीसीआई अब उनकी तरफ नहीं देख रही है। हालांकि, सच्चाई क्या है यह तो वक्त ही बताएगा।
करियर खत्म होने के कयास
Pic Credit: Social Media
मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम के लिए कितने वनडे मैच खेले हैं और कितने विकेट लिए हैं, यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।
वनडे में शमी ने कितने विकेट लिए हैं?
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम को कई मैच जिताए हैं और लंबे समय तक भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं।
जानिए
Pic Credit: Social Media
मोहम्मद शमी ने अपना वनडे डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ 6 जनवरी 2013 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया था।
2013 में शमी ने किया था डेब्यू
Pic Credit: Social Media
शमी ने अपना आखिरी वनडे मैच 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। इसके बाद उन्हें टीम में मौका नहीं मिला है।
मार्च 2025 में खेला था आखिरी वनडे मैच
Pic Credit: Social Media
मोहम्मद शमी ने 2013 से लेकर 2025 तक के अपने वनडे करियर में कुल 108 मैच खेले हैं, जिसकी 107 पारियों में गेंदबाजी की है।
कुल 108 वनडे मैच
Pic Credit: Social Media
इन 107 पारियों में उन्होंने 24.05 की औसत और 5.58 की इकोनॉमी के साथ 206 विकेट लिए हैं। शमी का गेंदबाजी स्ट्राइक रेट 25.85 रहा है।
लिए हैं 206 विकेट
Pic Credit: Social Media
साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 57 रन देकर 7 विकेट हासिल करना उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन है।
ये है सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
Pic Credit: Social Media
मैथिली ठाकुर के जीवन से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें
Click Here