By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sep 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
मोहम्मद शमी ने तीनों फॉर्मेट में कुल कितने विकेट लिए हैं?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों चर्चा में हैं।
मोहम्मद शमी
Pic Credit: Social Media
अपने रिटायरमेंट को लेकर दिए गए बयान के कारण शमी चारों तरफ सुर्खियों में छाए हुए थे।
सुर्खियों में
Pic Credit: Social Media
शमी के बयान से स्पष्ट हो रहा था कि कुछ लोग चाहते हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दें। हालांकि, शमी ने संन्यास नहीं लिया है।
नहीं लिया है संन्यास
Pic Credit: Social Media
शमी फिलहाल भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वे लंबे समय तक भारत के स्टार गेंदबाज रहे हैं।
भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि शमी ने अपने अब तक के अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल कितने विकेट हासिल किए हैं।
जानिए कितने विकेट लिए हैं?
Pic Credit: Social Media
सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की। शमी ने अपने करियर में कुल 64 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 122 पारियों में गेंदबाजी की है। इस दौरान उन्होंने 27.71 की औसत के साथ 229 विकेट लिए हैं।
टेस्ट में 229 विकेट
शमी ने अपने करियर में अब तक कुल 108 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 107 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 5.58 इकोनॉमी और 24.05 की औसत के साथ कुल 206 विकेट हासिल किए हैं।
वनडे में 206 विकेट
Pic Credit: Social Media
शमी ने अपने टी-20 करियर में अब तक कुल 25 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 25 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 8.95 की इकोनॉमी और 28.19 की औसत के साथ कुल 27 विकेट हासिल किए हैं।
टी-20 में 27 विकेट
Pic Credit: Social Media
इस तरह शमी ने टेस्ट में 229, वनडे में 206 और टी-20 में 27 विकेट लिए हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अब तक 462 विकेट हासिल किए हैं।
कुल 462 विकेट
Pic Credit: Social Media
