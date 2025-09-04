By Vimlesh Kumar Bhurtiya
मोहम्मद शमी ने तीनों फॉर्मेट में कुल कितने विकेट लिए हैं?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों चर्चा में हैं।

मोहम्मद शमी

अपने रिटायरमेंट को लेकर दिए गए बयान के कारण शमी चारों तरफ सुर्खियों में छाए हुए थे।

सुर्खियों में 

शमी के बयान से स्पष्ट हो रहा था कि कुछ लोग चाहते हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दें। हालांकि, शमी ने संन्यास नहीं लिया है।

नहीं लिया है संन्यास

शमी फिलहाल भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वे लंबे समय तक भारत के स्टार गेंदबाज रहे हैं।

भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि शमी ने अपने अब तक के अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल कितने विकेट हासिल किए हैं।

जानिए कितने विकेट लिए हैं?

सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की। शमी ने अपने करियर में कुल 64 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 122 पारियों में गेंदबाजी की है। इस दौरान उन्होंने 27.71 की औसत के साथ 229 विकेट लिए हैं।

टेस्ट में 229 विकेट

शमी ने अपने करियर में अब तक कुल 108 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 107 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 5.58 इकोनॉमी और 24.05 की औसत के साथ कुल 206 विकेट हासिल किए हैं।

वनडे में 206 विकेट

शमी ने अपने टी-20 करियर में अब तक कुल 25 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 25 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 8.95 की इकोनॉमी और 28.19 की औसत के साथ कुल 27 विकेट हासिल किए हैं।

टी-20 में 27 विकेट

इस तरह शमी ने टेस्ट में 229, वनडे में 206 और टी-20 में 27 विकेट लिए हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अब तक 462 विकेट हासिल किए हैं।

कुल 462 विकेट

