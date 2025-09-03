By Vimlesh Kumar Bhurtiya
मिचेल स्टार्क ने टी-20 इंटरनेशनल में कितने विकेट लिए?

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है।

मिचेल स्टार्क ने लिया संन्यास

अब वे वनडे और टेस्ट क्रिकेट में ही खेलते हुए नजर आएंगे।

वनडे और टेस्ट खेलेंगे

मिचेल स्टार्क टी-20 क्रिकेट के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं।

टी-20 के बेहतरीन गेंदबाज

आइए एक नजर उनके पूरे टी-20 करियर पर डालते हैं।

जानिए कैसा रहा टी-20 करियर?

मिचेल स्टार्क ने अपना टी-20 डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ सितंबर 2012 में किया था।

2012 में किया था डेब्यू

तब से लेकर अब तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 65 टी-20 मैच खेले, जिसमें अच्छा प्रदर्शन किया।

कुल 65 टी-20 मैच खेले

मिचेल स्टार्क ने 65 टी-20 मैचों की सभी 65 पारियों में 23.81 की औसत और 7.74 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की।

औसत और इकोनॉमी

इस दौरान मिचेल स्टार्क ने अपने टी-20 करियर में कुल 79 विकेट हालिल किए।

हासिल किए 79 विकेट

20 रन देकर 4 विकेट हासिल करना उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा।

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन

