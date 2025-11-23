By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 23, 2025
Sports
कुलदीप यादव ने टेस्ट में कितने विकेट लिए हैं?
कुलदीप यादव टेस्ट क्रिकेट में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं।
कुलदीप यादव
Pic Credit: Social Media
उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार 4 विकेट चटकाए हैं।
4 विकेट चटकाए
Pic Credit: Social Media
कुलदीप यादव को लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं मिल रहा था।
नहीं मिल रहा था मौका
Pic Credit: Social Media
पिछले कुछ मैचों से उन्हें टेस्ट खेलने का मौका मिल रहा है और उन्होंने इस मौके को भुनाया भी है।
मौके को भुनाया
Pic Credit: Social Media
कुलदीप यादव का टेस्ट करियर कैसा है, उन्होंने कुल कितने विकेट लिए हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
टेस्ट करियर पर एक नजर
Pic Credit: Social Media
कुलदीप यादव ने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू मार्च 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था।
2017 में किया था डेब्यू
Pic Credit: Social Media
2017 लेकर अब तक कुलदीप यादव ने अपने करियर में कुल 16 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 30 पारियों में गेंदबाजी की है।
खेले हैं कुल 16 मैच
Pic Credit: Social Media
कुलदीप यादव ने इन 30 पारियों में 21.40 की औसत से कुल 72 विकेट लिए हैं।
इतने विकेट चटकाए
Pic Credit: Social Media
40 रन देकर 5 विकेट हासिल करना उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है।
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
Pic Credit: Social Media
कुलदीप यादव ने अपने करियर में 5 बार 5 विकेट हॉल लिया है। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल भी लिया है।
5 बार लिया है फाइफर
Pic Credit: Social Media
