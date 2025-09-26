By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 26, 2025

कुलदीप यादव ने टी 20I में कुल कितने विकेट लिए हैं?

एशिया कप टी-20 में कुलदीप यादव शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने इस टूर्नामेंट में 5 मैच खेलकर अब तक 12 विकेट लिए हैं।

कुलदीप यादव का टी-20 करियर भी शानदार है।

आइए आज हम आपको बताते हैं कि टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुलदीप यादव ने कितने विकेट लिए हैं।

कुलदीप यादव ने अपना टी-20 इंटरनेशनल डेब्यू वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2017 में किया था।

तब से अब तक कुलदीप यादव ने अपने करियर में कुल 45 टी-20 मैच खेले हैं।

इन 45 मैचों की 44 पारियों में उन्हें गेंदबाजी करने को मिला है, जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

इन 44 पारियों में कुलदीप यादव ने 13.19 की औसत और 11.89 की स्ट्राइक रेट से कुल 81 विकेट चटकाए हैं।

कुलदीप यादव ने अपने टी-20 करियर में 2 बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। 17 रन देकर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन है।

