कुलदीप यादव ने टी 20I में कुल कितने विकेट लिए हैं?
एशिया कप टी-20 में कुलदीप यादव शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
एशिया कप
उन्होंने इस टूर्नामेंट में 5 मैच खेलकर अब तक 12 विकेट लिए हैं।
अभी तक लिए हैं 12 विकेट
कुलदीप यादव का टी-20 करियर भी शानदार है।
शानदार है टी-20 करियर
आइए आज हम आपको बताते हैं कि टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुलदीप यादव ने कितने विकेट लिए हैं।
कितने विकेट लिए हैं
कुलदीप यादव ने अपना टी-20 इंटरनेशनल डेब्यू वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2017 में किया था।
साल 2017 में किया था डेब्यू
तब से अब तक कुलदीप यादव ने अपने करियर में कुल 45 टी-20 मैच खेले हैं।
खेले हैं 45 टी-20 मैच
इन 45 मैचों की 44 पारियों में उन्हें गेंदबाजी करने को मिला है, जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
44 पारियों में बेहतरीन प्रदर्शन
इन 44 पारियों में कुलदीप यादव ने 13.19 की औसत और 11.89 की स्ट्राइक रेट से कुल 81 विकेट चटकाए हैं।
चटकाए हैं 81 विकेट
कुलदीप यादव ने अपने टी-20 करियर में 2 बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। 17 रन देकर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन है।
दो बार लिया है फाइफर
