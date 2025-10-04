By Vimlesh Kumar Bhurtiya
बतौर कप्तान रोहित ने विश्व कप सहित भारत को इतने टूर्नामेंट जिताए
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज के इंडियन टीम का ऐलान कर दिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान
इस बार चयनकर्ताओं ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया है।
रोहित शर्मा नहीं होंगे कप्तान
रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान अपना वनडे करियर पॉजिटिव नोट पर खत्म किया है। उन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया था।
आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में की थी कप्तानी
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने कई बड़े खिताब अपने नाम किए हैं।
भारतीय टीम को जिताए हैं बड़े खिताब
रोहित शर्मा ने विराट कोहली के बाद भारतीय टीम की कप्तानी का जिम्मा संभाला था।
विराट के बाद संभाली थी कप्तानी
वे वनडे और टी-20 के सफल भारतीय कप्तानों में गिने जाएंगे। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2024 का टी-20 विश्व कप अपने नाम किया था।
2024 का टी-20 वर्ल्ड कप
इसके बाद टीम इंडिया ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था।
2025 का चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब
रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को साल 2018 का एशिया कप भी जिताया था।
2018 का एशिया कप
इतना ही नहीं, साल 2023 के एशिया कप में भी भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में एशिया कप का खिताब जीती थी।
2023 का एशिया कप
