By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 12, 2025
1 हफ्ते में बालों में कितनी बार तेल लगाना चाहिए
हर कोई चाहता है कि बाल मजबूत और लंबे हो। इसके लिए लोग कई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं।
बाल हो स्ट्रॉन्ग
बालों को पोषण देने के लिए लोग तेल लगाते हैं। हर कोई अपने बालों के हिसाब से अलग तेल चुनता है और इसे कभी भी लगा लेते हैं।
हेयर ऑयल
लेकिन क्या आप जानते हैं बालों में तेल लगाने का भी तरीका और समय होता है। हर दिन तेल लगाने से भी बाल अपनी चमक खो देते हैं।
कितनी बार लगाएं
बालों में आप नारियल, सरसों, ऑलिव, बादाम का तेल लगा सकते हैं। ये सभी तेल बालों को पोषण के साथ चमक देंगे।
कौन सा तेल
हफ्ते में कितना
1 हफ्ते में बालों में 2 से 3 बार ही तेल लगाना चाहिए। इससे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और बाल शाइन करेंगे।
ड्राई हेयर
अगर आपके बाल रूखे हैं, तो 3 से 4 बार बालों में तेल लगाएं। इससे बालों में नमी बनी रहेगी।
ऑयली हेयर
आपके बाल ऑयली है तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही तेल लगाएं। ज्यादा तेल से बाल और तैलीय हो जाएंगे।स्वीरें पोस्ट करती रहती हैं।
शैंपू से पहले
बालों में तेल हमेशा शैंपू करने से 2-3 घंटे पहले ही लगाएं। गंदे बालों में तेल लगाने से बचें।
रातभर तेल न लगाएं
रातभर के लिए बालों में तेल लगाकर न छोड़ें। इससे बाल टूटने लगते हैं।
गुनगुना तेल
आप जो भी तेल बालों में लगा रही है, तो उसे गुनगुना करके लगाएं। इससे बालों को ज्यादा फायदा होगा।
