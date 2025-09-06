By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
मंगलवार के दिन कितनी बार करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ?
हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि वो हर संकट, पीड़ा और भय से मुक्त कराते हैं।
संकटमोचन
हनुमान जी को प्रसन्न करने लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। वैसे मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित होता है।
मंगलवार
ऐसे में इस दिन हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन इसके पाठ के कुछ नियम का पालन जरूर करना चाहिए।
बजरंग बाण
आप हमेशा सत्कर्म ही करते हों और बेवजह किसी का अहित न चाहते हों, तभी हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे।
सहायता
मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहती है।
विशेष लाभ
आप अगर मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, तो इससे पहले आपको पांच मुखी दीया यानी पांच बत्तियों वाला दीया जलाना है।
पंचमुखी दीया
बजरंग बाण का पाठ करने से पहले हनुमानजी को चमेली का तेल, चना, जनेऊ, गुड़, पान, लड्डू आदि अर्पित करें। इससे वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
अर्पित करें ये
हनुमान जी वहां जरूर वास करते हैं, जहां उनके आराध्य भगवान राम का नाम लिया जाता है, इसलिए बजरंग बाण का पाठ करने से पहले भगवान राम की स्तुति जरूर करें।
राम की स्तुति
मंगलवार के दिन कम से कम 11 या 21 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे बजरंगबली भक्त की सभी मनोकामना पूर्ति करते हैं।
कितनी बार करें जाप
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
शनि चालीसा का पाठ किस विधि से पढ़ना चाहिए?
Click Here