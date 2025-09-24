By Vimlesh Kumar Bhurtiya
एशिया कप फाइनल में कब-कब भिड़े हैं भारत पाकिस्तान?

भारत और पाकिस्तान साल 2025 के एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में प्रबल संभावना इस बात की है कि इस साल का एशिया कप का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है।

भारत और पाकिस्तान का प्रदर्शन

ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल होगा कि इससे पहले भारत और पाकिस्तान एशिया कप में कितनी बार फाइनल में आमने-सामने हुए हैं।

कितने बार खेले हैं फाइनल

अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

जानिए 

सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह एशिया कप 17वां संस्करण खेला जा रहा है। इससे पहले 16 बार एशिया कप खेला गया है।

एशिया कप का 17वां 

इन 16 संस्करणों में से भारत ने 8 और श्रीलंका ने 6 खिताब अपने नाम किए हैं। जबकि, पाकिस्तान ने दो बार एशिया कप जीता है।

भारत 8 और पाकिस्तान 2 बार

भारत और पाकिस्तान एशिया कप में शुरू से ही प्रतिद्वंद्वी टीमें रही हैं। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों टीमों के बीच एशिया कप का फाइनल कभी नहीं खेला गया है।

कभी नहीं खेली हैं फाइनल

पाकिस्तान ने अब तक 5 बार एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला है, जिसमें एक बार श्रीलंका को और एक बार बांग्लादेश को हराकर खिताब अपने नाम किया है।

पाकिस्तान ने दो बार जीता है खिताब

वहीं, पाकिस्तान तीन बार रनर-अप रही है। वह 1986, 2014 और 2022 में श्रीलंका से हारी है। इस तरह पाकिस्तान जब भी फाइनल में पहुंची है उसका मुकाबला भारत से कभी नहीं हुआ है।

तीन बार रही है उप-विजेता

अगर 2025 के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचते हैं तो यह एशिया कप के इतिहास में पहली बार होगा।

एशिया कप के इतिहास में पहली बार

पाकिस्तान कितनी बार जीता है एशिया कप का खिताब?

