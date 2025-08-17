By Vimlesh Kumar Bhurtiya
T20 फॉर्मेट में अब तक कितनी बार खेला गया है एशिया कप?

साल 2025 का एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जाएगा।

सामान्य तौर पर यह ज्यादातर समय वनडे फॉर्मेट में ही खेला गया है।

ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि अब तक कितनी बार एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला गया है।

आइए आपको बताते हैं कि एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में कब-कब खेला गया है।

एशिया कप की शुरुआत साल 1984 में हुई थी।

1984 से 2023 तक एशिया कप के वनडे और टी20 फॉर्मेट में कुल 16 संस्करण खेले गए हैं।

इन 16 संस्करणों में भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला है। टीम इंडिया ने 7 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है।

16 में से 14 संस्करण वनडे फॉर्मेट में खेले गए हैं, वहीं दो बार ऐसा हुआ है कि एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला गया है।

साल 2016 में एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला गया था। साल 2022 में भी यह टी-20 फॉर्मेट में ही खेला गया।

