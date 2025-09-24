By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 24, 2025
पाकिस्तान कितनी बार जीता है एशिया कप का खिताब?
भारत से हारने के बाद पाकिस्तान ने सुपर 4 के मुकाबले में श्रीलंका को मात दे दी है।
पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया
Pic Credit: Social Media
पाकिस्तान का अगला मुकाबला बांग्लादेश है। इस बार उसके फाइनल में पहुंचने की संभावना ज्यादा है।
बांग्लादेश से है अगला मुकाबला
Pic Credit: Social Media
पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को अगले मुकाबले में हरा देता है और भारत आज के मैच में बांग्लादेश को पटखनी दे देता है, तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा।
ऐसे पहुंच सकता है फाइनल में
Pic Credit: Social Media
ऐसे में कई लोग अभी से यह अनुमान लगा रहे हैं कि एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा।
भारत पाकिस्तान का होगा फाइनल
Pic Credit: Social Media
ऐसे में यह सवाल भी लोगों के दिमाग में तैरने लगा है कि पाकिस्तान कितनी बार एशिया कप का खिताब जीता है?
पाक कितनी बार जीता है एशिया कप?
Pic Credit: Social Media
आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक कितनी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है।
जानिए
Pic Credit: Social Media
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ दो बार ही पाकिस्तान की टीम एशिया कप की चैंपियन बनने में सफल हो पाई है।
दो बार बनी है चैंपियन
Pic Credit: Social Media
पाकिस्तान ने 2000 और 2012 में एशिया कप का खिताब जीता है। साल 2000 में पाकिस्तान मोइन खान की कप्तानी में जीता था, जबकि 2012 में उसे मिसबाह-उल-हक ने जीत दिलाई थी।
2000 और 2012 में
Pic Credit: Social Media
इसके अलावा पाकिस्तान 3 बार रनर-अप भी रह चुकी है। वह 1986, 2014 और 2022 में श्रीलंका से फाइनल हार चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज तक एशिया कप का फाइनल मुकाबला नहीं खेला गया है।
तीन बार रही है रनर-अप
Pic Credit: Social Media
