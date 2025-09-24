By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 24, 2025

पाकिस्तान कितनी बार जीता है एशिया कप का खिताब?

भारत से हारने के बाद पाकिस्तान ने सुपर 4 के मुकाबले में श्रीलंका को मात दे दी है।

पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया

पाकिस्तान का अगला मुकाबला बांग्लादेश है। इस बार उसके फाइनल में पहुंचने की संभावना ज्यादा है।

बांग्लादेश से है अगला मुकाबला

पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को अगले मुकाबले में हरा देता है और भारत आज के मैच में बांग्लादेश को पटखनी दे देता है, तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा।

ऐसे पहुंच सकता है फाइनल में

ऐसे में कई लोग अभी से यह अनुमान लगा रहे हैं कि एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा।

भारत पाकिस्तान का होगा फाइनल

ऐसे में यह सवाल भी लोगों के दिमाग में तैरने लगा है कि पाकिस्तान कितनी बार एशिया कप का खिताब जीता है?

पाक कितनी बार जीता है एशिया कप?

आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक कितनी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है।

जानिए 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ दो बार ही पाकिस्तान की टीम एशिया कप की चैंपियन बनने में सफल हो पाई है।

दो बार बनी है चैंपियन

पाकिस्तान ने 2000 और 2012 में एशिया कप का खिताब जीता है। साल 2000 में पाकिस्तान मोइन खान की कप्तानी में जीता था, जबकि 2012 में उसे मिसबाह-उल-हक ने जीत दिलाई थी।

2000 और 2012 में 

इसके अलावा पाकिस्तान 3 बार रनर-अप भी रह चुकी है। वह 1986, 2014 और 2022 में श्रीलंका से फाइनल हार चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज तक एशिया कप का फाइनल मुकाबला नहीं खेला गया है।

तीन बार रही है रनर-अप

