कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार?
बिहार चुनाव परिणामों में एनडीए को विशाल बहुमत मिलता दिख रहा है।
बिहार चुनाव में एनडीए को बहुमत
एक बार फिर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे हैं।
नीतीश बनेंगे मुख्यमंत्री?
नीतीश बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं।
सबसे लंबा कार्यकाल
वे साल 2005 से अभी तक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
2005 से अभी तक मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।
कितनी बार ली है शपथ
ऐसे में आइए आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं।
जानिए
नीतीश कुमार ने अब तक कुल 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अगर इस बार लेते हैं तो यह 10वीं बार होगा।
9 बार
नीतीश ने सीएम पद की पहली बार शपथ मार्च 2000 में ली थी, लेकिन वह केवल 7 दिनों तक ही इस पद पर रह सके थे।
पहली बार साल 2000 में
नीतीश कुमार ने 2005, 2010, 2015, 2015, 2017, 2020, 2022 और 2024 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
इन सालों में ली शपथ
कितने पढ़े-लिखे हैं नीतीश कुमार?
