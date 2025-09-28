By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 28, 2025

एशिया कप टी-20 में भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार हराया है?

टी-20 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज 28 सितंबर को भारत और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल

Pic Credit: Social Media

यह टी-20 एशिया कप का तीसरा संस्करण है। इससे पहले साल 2016 और 2022 में एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जा चुका है।

एशिया कप टी-20

Pic Credit: Social Media

एशिया कप के अब तक के तीन संस्करणों में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 5 बार मुकाबला हुआ है।

भारत बनाम पाकिस्तान

Pic Credit: Social Media

एशिया कप टी-20 के इन 5 मुकाबलों में से 4 बार भारत ने पाकिस्तान को हराया है, जबकि एक बार पाकिस्तान जीतने में कामयाब रहा है।

चार बार भारत ने हासिल की है जीत

Pic Credit: Social Media

भारत एशिया कप टी-20 का एक मात्र मुकाबला पाकिस्तान से साल 2022 में हारा था। यह सुपर 4 का मुकाबला था। भारत के 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने यह टारगेट एक गेंद शेष रहते हासिल कर लिया था।

2022 में सुपर 4 हारा था भारत

Video Credit: Social Media

पाकिस्तान और श्रीलंका से सुपर 4 में हार के कारण भारत साल 2022 के टी-20 एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंचा था। 

फाइनल में नहीं पहुंचा था

Pic Credit: Social Media

साल 2022 टी-20 एशिया कप का फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसे श्रीलंका ने 23 रनों से जीता था।

श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच

Pic Credit: Social Media

सिर्फ उस 1 मैच को हारने के अलावा भारत ने पाकिस्तान को हर बार हराया है। 2016 के लीग मुकाबले में भारत ने पाक को 5 विकेट से रौंदा था।

2016 के लीग मुकाबले में हराया

Pic Credit: Social Media

2022 के लीग मुकाबले में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था।

2022 के लीग मुकाबले में हराया

Pic Credit: Social Media

इतना ही नहीं, 2025 में जब टी-20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम भारत से 2 बार टकराई तो दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल मुकाबला कौन जीतता है।

2025 के दोनों मुकाबले में हराया

Pic Credit: Social Media

