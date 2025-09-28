एशिया कप टी-20 में भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार हराया है?
टी-20 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज 28 सितंबर को भारत और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा।
भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल
यह टी-20 एशिया कप का तीसरा संस्करण है। इससे पहले साल 2016 और 2022 में एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जा चुका है।
एशिया कप टी-20
एशिया कप के अब तक के तीन संस्करणों में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 5 बार मुकाबला हुआ है।
भारत बनाम पाकिस्तान
एशिया कप टी-20 के इन 5 मुकाबलों में से 4 बार भारत ने पाकिस्तान को हराया है, जबकि एक बार पाकिस्तान जीतने में कामयाब रहा है।
चार बार भारत ने हासिल की है जीत
भारत एशिया कप टी-20 का एक मात्र मुकाबला पाकिस्तान से साल 2022 में हारा था। यह सुपर 4 का मुकाबला था। भारत के 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने यह टारगेट एक गेंद शेष रहते हासिल कर लिया था।
2022 में सुपर 4 हारा था भारत
पाकिस्तान और श्रीलंका से सुपर 4 में हार के कारण भारत साल 2022 के टी-20 एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंचा था।
फाइनल में नहीं पहुंचा था
साल 2022 टी-20 एशिया कप का फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसे श्रीलंका ने 23 रनों से जीता था।
श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच
सिर्फ उस 1 मैच को हारने के अलावा भारत ने पाकिस्तान को हर बार हराया है। 2016 के लीग मुकाबले में भारत ने पाक को 5 विकेट से रौंदा था।
2016 के लीग मुकाबले में हराया
2022 के लीग मुकाबले में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था।
2022 के लीग मुकाबले में हराया
इतना ही नहीं, 2025 में जब टी-20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम भारत से 2 बार टकराई तो दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल मुकाबला कौन जीतता है।
2025 के दोनों मुकाबले में हराया
