By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 14, 2025
एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है हाथी?
हाथी दुनिया के सबसे विशालकाय वाले जानवरों में से एक है। इतना ही नहीं इसका वजन भी काफी होता है।
विशाल जानवर
हाथी से जुड़े कई ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। जैसे कि इसे काफी समझदार जानवर माना जाता है।
दिलचस्प फैक्ट्स
इसके वजन की बात करें, तो ये हजारों किलो का होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इसका वजन 4000 से 6000 तक होता है।
हाथी का वजन
हाथी एक मिनट में औसतन 4 से 12 बार सांस लेता है और सांस छोड़ता है।
सांस
इसकी उम्र के बारे में बात करें, तो इसकी उम्र 100 साल से अधिक होती है।
हाथी की उम्र
हाथी के शरीर की स्किन पर बनी मोटी सिलवटों का भी अपना खास काम होता है। ये शरीर के पानी को स्टोर करने के काम आता है।
स्किन
हथिनियों की बात करें, तो इनमें गर्भावस्था 18 से 22 महीने तक की होती है।
गर्भावस्था
हाथी को कूदना नहीं आता है। लेकिन तैरने में ये माहिर है। ये लंबे समय तक तैर सकते हैं।
तैरने में माहिर
हाथियों में सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है। ये पानी को करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेते हैं।
सूंघने की शक्ति
इतना ही नहीं हाथी खड़े-खड़े सो लेते हैं, वो भी दिन में 4 घंटे। हाथियों की 170 प्रजातियों में अब दो ही बची हैं- एलिफ्स और लॉक्सोडॉण्टा।
अन्य खूबी
