एक दिन में कितनी बार धड़कता है बंदर का दिल?
दुनिया भर में बंदर की 260 प्रजातियां हैं। बंदर की प्रजातियां बहुत ही अलग-अलग तरह के आवासों में मिलती है।
बंदर की प्रजातियां
कई जगह बंदर पेड़ों पर रहते हैं तो कई जगह वे गुफाओं में रहते हैं।
निवासी
इसलिए कभी लगता ही नहीं है कि इनकी इतनी अधिक प्रजातियां हो सकती हैं।
वजह
फिर भी बंदरों की कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं।
विलुप्त के कगार पर
लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंदर का दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है। चलिए इस बारे में जानते हैं।
बंदर का दिल
बंदर का दिल एक दिन में औसतन 259200 बार धड़कता है।
कितनी बार धड़कता है
इसका मतलब ये हुआ कि बंदर का दिल 1 मिनट में 180 बार धड़कता है।
1 मिनट
बंदर के हृदय की धड़कने की स्पीड मनुष्य के हृदय धड़कन की स्पीड से लगभग 2.5 गुना ज्यादा होती है।
मनुष्य की तुलना
इनकी छलांग लगाने की बात करें, तो स्पाइडर प्रजाति के बंदर तो 15 फुट लंबी छलांग लगा सकते हैं।
छलांग
