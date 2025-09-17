By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 17, 2025
एक दिन में कितनी बार गिरगिट बदलता है रंग?
आपने वो कहावत सुनी होगी कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। लेकिन क्या जानते हैं कि गिरगिट रंग बदलता है और बदलता है, तो एक दिन में कितनी बार?
क्या बदलता है रंग?
आमतौर आपने सुना है कि गिरगिट माहौल के मुताबिक रंग बदल लेता है, जैसे हरे पत्तों के पास हरा, लकड़ी के पास भूरा या किसी पत्थर के पास काला।
रंग बदलना
लेकिन गिरगिट की स्किन ट्रांसपेरेंट होती है। इसके ठीक नीचे रंगों से भरी पिगमेंट कोशिकाएं होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से पीले, लाल और काले रंग के दाने होते हैं।
ट्रांसपेरेंट
इन कोशिकाओं के अलावा गिरगिट की स्किन में फोटोनिक क्रिस्टल्स की एक खास परत होती है। इससे लाइट के रिफलेक्शन से गिरगिट के रंग को बदलती हुई दिखाई देती है।
खास परत
इसका मतलब ये है कि गिरगिट रंग नहीं बदलता, बल्कि उसकी स्किन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि अलग-अलग कंडीशन में वो अलग-अलग रंग दिखाई देता है।
स्किन का स्ट्रक्चर
जब मौसम गर्म होता है, और सूरज की तेज रोशनी गिरती है, तो गिरगिट काला हो जाता है ताकि वो गर्मी सोख सके।
गर्म मौसम में
जबकि अंधेरे या ठंडे माहौल में उसका रंग हरा या हल्का हो जाता है ताकि वो गर्मी बनाए रख सके।
ठंडे माहौल में
इसके अलावा नेचर ने गिरगिट को यह अनोखा प्रोसेस अपनी रक्षा के लिए दी है। जब कोई शिकारी उसके पास होता है, तो वो अपने आस-पास के रंग में खुद को छुपा लेता है।
अपनी रक्षा
गिरगिट का रंग बदलना परिस्थितियों पर निर्भर करता है जैसे माहौल, तापमान, रोशनी, खतरा, भावनाएं आदि।
परिस्थितियों पर निर्भर
लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि गिरगिट दिनभर में कई बार रंग बदल सकता है और कुछ प्रजातियां तो हर कुछ मिनट में भी रंग बदल सकती है।
कितनी बार रंग बदले
