By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 21, 2025
1 महीने में कितनी बार कराना चाहिए फेशियल?
स्किन की सुंदरता बनाये रखने के लिए हम कई तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं। इसमें से एक है फेशियल और क्लीनअप।
चेहरे को सिर्फ क्लीन करने के लिए क्लीनअप कराया जाता है। लेकिन डीप क्लींजिंग के साथ ग्लो लाने के लिए फेशियल होता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं चेहरे पर 1 महीने में फेशियल या क्लीनअप कितनी बार कराना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं।
फेशियल आप कई क्रीम और घरेलू चीजों की मदद से कर सकते हैं। स्किन टाइप पता हो तो फेशियल नुकसान नहीं करता।
महीने में 1 बार फेशियल कराना चाहिए। अगर आपको जल्दी है तो भी दो फेशियल के बीच कम से कम 15 दिन का गैप होना चाहिए।
फेशियल से डेड स्किन हट जाती है, स्किन पोर्स खुलते हैं, झुर्रियां कम होती हैं, ब्लैकहेड्स हटते हैं और चेहरे पर ग्लो आता है।
कुछ लोग फेशियल के बजाय क्लीनअप कराना पसंद करते हैं। इसे फेशियल के मुकाबले थोड़ा हल्का माना जाता है।
क्लीनअप आप 1 महीने में 2-3 बार करा सकती हैं। बाकि ये आपकी स्किन टाइप पर भी निर्भर करता है।
क्लीनअप आपको फौरन ग्लो देता है और स्किन पोर्स को ओपन करता है। इसे डीप क्लींजर भी माना जाता है।
आप अपनी स्किन टाइप को जानने के बाद ही फेशियल या क्लीनअप करवाएं। हमेशा सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें।
