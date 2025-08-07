LIVE HINDUSTAN
ODI में सचिन तेंदुलकर से कितने हजार रन पीछे हैं विराट कोहली
By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 07, 2025
विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से गिने जाते हैं।
विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर
एक तरफ जहां सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वहीं, विराट कोहली को भी किंग के नाम से जाना जाता है।
गॉड और किंग
वनडे क्रिकेट में इन दोनों क्रिकेटरों ने कमाल का प्रदर्शन किया है।
वनडे में शानदार प्रदर्शन
वनडे क्रिकेट में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से शतकों के मामले में आगे निकल चुके हैं।
शतकों में विराट आगे
एक तरफ जहां सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में सिर्फ 49 शतक लगाए थे, वहीं कोहली इस फॉर्मेट में 51 शतक लगा चुके हैं।
विराट के 51 तो सचिन के 49 शतक
हालांकि, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से रनों के मामले में बहुत पीछे हैं। कितने हजार रन पीछे हैं आइए आज हम आपको बताते हैं।
रनों के मामले में कोहली पीछे
सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 463 वनडे मैच खेले, जिसकी 452 पारियों में 44.83 की औसत से 18426 रन बनाए।
सचिन तेंदुलकर के कुल रन
वहीं, विराट कोहली की बात की जाए तो विराट ने अपने करियर के दौरान अब तक 302 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 290 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 57.88 की औसत से कुल 14181 रन बनाए हैं।
विराट कोहली ने बनाए हैं इतने रन
इस तरह विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से 4245 रन पीछे हैं। विराट कोहली के वनडे से रिटायरमेंट के कयास भी तेज हो गए हैं। ऐसे में उनके सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड के और करीब जाना मुश्किल नजर आता है।
सचिन से 4245 रन पीछे
