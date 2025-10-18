By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 18, 2025
ODI: विराट कोहली से कितने हजार रन पीछे हैं रोहित शर्मा?
वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो गई है।
रो-को की वापसी
दोनों 19 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रलिया के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में नजर आएंगे।
जल्द होगा दीदार
रोहित और विराट लंबे समय से भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं।
लंबे समय से टीम का हिस्सा
इन दोनों बल्लेबाजों ने वनडे क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी करके कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
कार्तिमान
वनड क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली के कितने रन हैं और रोहित शर्मा विराट से कितने पीछे हैं आइए आपको बताते हैं।
कितने हजार रन पीछे हैं रोहित
विराट कोहली ने भारत के लिए अब तक 302 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 290 पारियों में बल्लेबाजी की है।
विराट के कुल मैच
इन 290 पारियों में उन्होंने उन्होंने 57.88 की औसत और 93.35 की स्ट्राइक रेट से कुल 14181 रन बनाए हैं।
बनाए हैं 14 हजार से अधिक रन
वहीं, रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक कुल 273 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 265 पारियों में बल्लेबाजी की है।
रोहित के इतने मैच
इन 265 पारियों में रोहित ने 48.77 की औसत और 92.81 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 11168 रन बनाए हैं। इस तरह रोहित शर्मा विराट कोहली से वनडे क्रिकेट में 3013 रन पीछे हैं।
विराट कोहली से तीन हजार रन पीछे
