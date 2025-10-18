By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 18, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ODI: विराट कोहली से कितने हजार रन पीछे हैं रोहित शर्मा?

वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो गई है।

रो-को की वापसी

Pic Credit: Social Media

दोनों 19 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रलिया के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में नजर आएंगे।

जल्द होगा दीदार

Pic Credit: Social Media

रोहित और विराट लंबे समय से भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं।

लंबे समय से टीम का हिस्सा

Pic Credit: Social Media

इन दोनों बल्लेबाजों ने वनडे क्रिकेट में शानदार बल्लेबाजी करके कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

कार्तिमान

Pic Credit: Social Media

वनड क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली के कितने रन हैं और रोहित शर्मा विराट से कितने पीछे हैं आइए आपको बताते हैं।

कितने हजार रन पीछे हैं रोहित

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने भारत के लिए अब तक 302 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 290 पारियों में बल्लेबाजी की है।

विराट के कुल मैच

Pic Credit: Social Media

इन 290 पारियों में उन्होंने उन्होंने 57.88 की औसत और 93.35 की स्ट्राइक रेट से कुल 14181 रन बनाए हैं।

बनाए हैं 14 हजार से अधिक रन

Pic Credit: Social Media

वहीं, रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक कुल 273 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 265 पारियों में बल्लेबाजी की है।

रोहित के इतने मैच

Video Credit: Social Media

इन 265 पारियों में रोहित ने 48.77 की औसत और 92.81 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 11168 रन बनाए हैं। इस तरह रोहित शर्मा विराट कोहली से वनडे क्रिकेट में 3013 रन पीछे हैं।

विराट कोहली से तीन हजार रन पीछे

Pic Credit: Social Media

मोबाइल में कहां देख सकेंगे भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच?

 Click Here