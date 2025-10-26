By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 26, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में सिंगल लेकर कितने हजार रन बनाए हैं?

विराट कोहली वनडे क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं।

विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

उन्होंने वनडे क्रिकेट में 14 हजार से अधिक रन बनाए हैं।

14 हजार से अधिक रन

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं।

सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बैटर

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 51 शतक लगाए हैं।

51 शतक

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली के ओवरऑल वनडे करियर को देखें तो उन्होंने 305 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 293 पारियों में 14255 रन बनाए हैं।

बनाए हैं कुल इतने रन

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने अपने अब तक के 14 हजार से अधिक वनडे रनों में 5893 रन सिंगल लेकर बनाए है।

विराट ने दौड़े हैं इतने सिंगल

Pic Credit: Social Media

इतना ही नहीं, विराट कोहली ने 1894 डबल रन भी दोड़े हैं। 

विराट ने लिए हैं इतने डबल

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने वनडे में 1332 चौके और 153 छक्के लगाए हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने 75 अर्धशतक जड़े हैं।

चौके और छक्के

Video Credit: Social Media

वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का औसत 93.27 जबकि, औसत 57.71 है।

विराट का औसत और स्ट्राइक रेट

Pic Credit: Social Media

असली और नकली बादाम की पहचान कैसे करें?

 Click Here