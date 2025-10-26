By Vimlesh Kumar Bhurtiya
विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में सिंगल लेकर कितने हजार रन बनाए हैं?
विराट कोहली वनडे क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं।
विराट कोहली
उन्होंने वनडे क्रिकेट में 14 हजार से अधिक रन बनाए हैं।
14 हजार से अधिक रन
विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं।
सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बैटर
विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 51 शतक लगाए हैं।
51 शतक
विराट कोहली के ओवरऑल वनडे करियर को देखें तो उन्होंने 305 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 293 पारियों में 14255 रन बनाए हैं।
बनाए हैं कुल इतने रन
विराट कोहली ने अपने अब तक के 14 हजार से अधिक वनडे रनों में 5893 रन सिंगल लेकर बनाए है।
विराट ने दौड़े हैं इतने सिंगल
इतना ही नहीं, विराट कोहली ने 1894 डबल रन भी दोड़े हैं।
विराट ने लिए हैं इतने डबल
विराट कोहली ने वनडे में 1332 चौके और 153 छक्के लगाए हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने 75 अर्धशतक जड़े हैं।
चौके और छक्के
वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का औसत 93.27 जबकि, औसत 57.71 है।
विराट का औसत और स्ट्राइक रेट
