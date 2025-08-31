By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 31, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

टेस्ट में राहुल द्रविड़ से कितने हजार रन पीछे रह गए कोहली?

राहुल द्रविड़ और विराट कोहली भारत के महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं।

राहुल द्रविड़ और कोहली

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने इसी साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है।

विराट का टेस्ट से संन्यास

Video Credit: Social Media

संन्यास के बाद उनकी तुलना कई पूर्व भारतीय क्रिकेटरों से हुई, जिनमें राहुल द्रविड़ भी एक थे।

द्रविड़ से तुलना

Pic Credit: Social Media

राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में कुल 164 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 286 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 52.31 की औसत से 13288 रन बनाए।

द्रविड़ का करियर

Pic Credit: Social Media

उन्होंने टेस्ट करियर में कुल 36 शतक और 63 अर्धशतक लगाए। उन्होंने टेस्ट में 5 दोहरे शतक भी लगाए।

शतक और अर्धशतक

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने अपने पूरे करियर में भारत के लिए कुल 123 टेस्ट मैच खेले।

विराट कोहली के कुल टेस्ट मैच

Pic Credit: Social Media

इन 123 मैचों की 210 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 46.85 की औसत के साथ कोहली ने 9230 रन बनाए।

विराट कोहली के कुल रन

Pic Credit: Social Media

इस दौरान विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 30 शतक, 31 अर्धशतक और 7 दोहरे शतक लगाए।

विराट के शतक और अर्धशतक

Pic Credit: Social Media

टेस्ट क्रिकेट में रनों के मामले में राहुल द्रविड़ विराट कोहली से काफी आगे नजर आते हैं। विराट कोहली टेस्ट में द्रविड़ से 4058 रन पीछे रह गए।

इतने हजार रन पीछे रह गए कोहली

Pic Credit: Social Media

ODI में सर्वाधिक औसत वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, गिल का जलवा, रोहित फिसड्डी, कोहली इस नंबर पर

 Click Here