By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 28, 2025

सांप के मुंह में कितने दांत होते हैं? जानकर हो जाएंगे हैरान

सांप दुनिया के सबसे खतरनाक व जहरीले जानवर होते हैं। इनसे हर कोई डरता है, वो चाहे जानवर हो या इंसान।

जहरीले जानवर

धरती पर कई प्रजातियों के सांप मौजूद है। हालांकि इनमें से कुछ सांप बेहद जहरीले होते हैं और बिल्कुल नहीं होते हैं। 

सांप की प्रजातियां

सांप की दुनिया से जुड़ी कई रोचक जानकारियां हैं, जो लोगों को कम पता होती हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि सांप के कितने दांत पाए जाते हैं।

रोचक बातें

आमतौर पर सांप के मुंह में 100 से 300 तक दांत पाए जाते हैं। इन्हीं दांतों से वो शिकार करते हैं। 

100 से 300 दांत

सांप के दांत बेहद पतले, नुकीले और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। 

कैसे होते हैं दांत

सांपों के मुंह में दांतों की संख्या अलग-अलग प्रजातियों के अनुसार होती हैं। 

दांतों की संख्या का आधार

सांपों में 2 तरह के दांत पाए जाते हैं, पहला सिंपल दांत और दूसरा जहरीले दांत।

दांत के प्रकार

जो सांप जहरीले नहीं होते हैं यानी नॉन वेनेमस वाले सांपों के पास 60 से 100 दांत होते हैं। 

नॉन वेनेमस सांप

कोबरा और वाइपर सांप सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। इनके पास 20 से 40 दांत होते हैं। 

कोबरा के दांत

अगर गलती से सांप के दांत टूट भी जाए, तो वो समय के साथ दोबारा आ जाते हैं।

खासियत

