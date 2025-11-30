By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 30, 2025
विराट कोहली ने ODI में कितने छक्के लगाए हैं?
विराट कोहली ने रांची में एक बार फिर शतकीय पारी खेली है।
विराट कोहली का शतक
उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 120 गेंदों में 135 रन बनाए।
135 रनों की पारी
वनडे क्रिकेट में यह विराट कोहली का 52वां शतक था।
52वां शतक
अपनी 135 रनों की पारी के दौरान विराट कोहली ने 11 चौके और 7 छक्के लगाए।
11 चौके 7 छक्के
वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने कुल कितने छक्के लगाए हैं, यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।
विराट ने कुल कितने छक्के लगाए हैं?
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं।
जानिए
विराट कोहली ने अपने करियर में अब तक कुल 306 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 294 मैचों में उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला है।
कुल 294 मैचों में की है बैटिंग
इन 294 पारियों में विराट कोहली ने 58.02 की औसत से 14390 रन बनाए हैं।
14390 रन बनाए
विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में अब तक कुल 160 छक्के लगाए हैं। उन्होंने वनडे में 1343 चौके भी लगाए हैं।
160 छक्के
ODI में सबसे अधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज
