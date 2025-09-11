By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ इतने छक्के लगाए हैं

विराट कोहली का नाम दुनिया के महान क्रिकेटरों में लिया जाता है। वे तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं।

विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

विराट वैसे तो सभी टीमों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो उनका फॉर्म और बेहतर हो जाता है।

पाकिस्तान के खिलाफ विराट

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। हालांकि, उन्होंने इस टीम के खिलाफ वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में शिरकत की है।

खेले हैं वनडे और टी-20 मैच

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 17 वनडे मैच खेले हैं और 11 टी-20 मैच। यानी कुल मिलाकर उन्होंने पाक टीम के खिलाफ 28 मैच खेले हैं।

कुल इतने मैच खेले हैं

Pic Credit: Social Media

इन 28 मैच की सभी 28 पारियों में विराट कोहली ने बल्लेबाजी की है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुल कितने छक्के लगाए हैं यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।

सभी पारियों में की है बल्लेबाजी

Pic Credit: Social Media

ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कुल कितने छक्के लगाए हैं।

कितने छक्के लगाए हैं?

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 17 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी सभी 17 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 7 छक्के लगाए हैं।

वनडे में लगाए हैं 7 छक्के

Pic Credit: Social Media

वहीं, टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 11 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 11 छक्के लगाए हैं।

टी-20 में लगाए हैं 11 छक्के

Video Credit: Social Media

इस तरह विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 28 पारियों में 18 छक्के लगाए हैं।

लगाए हैं कुल 18 छक्के

Pic Credit: Social Media

टी-20I का सबसे तेज अर्धशतक सिर्फ इतनी गेंदों में

 Click Here