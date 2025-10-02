By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 02, 2025
अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में कितने छक्के-चौके लगाए?
एशिया कप 2025 में बाएं हाथ के भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का शानदार प्रदर्शन रहा।
अभिषेक शर्मा
उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जो भारतीय टीम को जीत दिलाने में मददगार रही।
शानदार बल्लेबाजी
अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे।
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने कितने मैचों में कितने रन बनाए आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे।
अभिषेक ने कितने रन बनाए
साथ ही यह भी जानकारी देंगे कि उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में कितने चौके और छक्के लगाए।
कितने चौके-छक्के लगाए
अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 7 मैच खेले, जिसकी सभी 7 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला।
7 मैचों की सभी पारियों में की बल्लेबाजी
अभिषेक शर्मा ने इन 7 पारियों में 44.85 की औसत और 200.00 के स्ट्राइक रेट से कुल 314 रन बनाए।
300 से ज्यादा रन बनाए
शर्मा ने एशिया कप की 7 पारियों में से 3 में अर्धशतक जड़े। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में चौके-छक्कों की झड़ी लगा दी।
लगाए तीन अर्धशतक
अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 32 चौके और 19 छक्के लगाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वे एशिया कप टी-20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
इतने चौके और छक्के
