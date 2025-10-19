By Vimlesh Kumar Bhurtiya
बिहार में विधानसभा और लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं?
बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है।
यह राज्य लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
यह देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला तीसरा बड़ा राज्य है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10.40 करोड़ थी, जो अब बढ़कर लगभग 13.5 करोड़ होने का अनुमान है।
बिहार राजनीतिक रूप से काफी दिलचस्प है। ऐसे में लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं।
बिहार में लोकसभा और विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं यह सवाल कई लोगों के मन में होगा। ऐसे में आइए इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं।
बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। यह भारत के उन राज्यों में से एक है जहां राजनीतिक गतिविधियां सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं। इन 243 सीटों पर जनप्रतिनिधि सीधे जनता के वोट से चुने जाते हैं।
बिहार की विधानसभा को द्विसदनीय बनाया गया है। इसमें दूसरा सदन 'बिहार विधान परिषद' है, जिसमें सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 75 है।
वहीं, लोकसभा की सीटों की बात करें तो बिहार में वर्तमान में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो बिहार में कुल 16 राज्यसभा सीटें हैं।
