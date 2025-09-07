By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 07, 2025
रोहित, धवन, कोहली: ODI में ऑस्ट्रेलिया की कितनी धुनाई की है?
विराट कोहली रोहित शर्मा और शिखर धवन वनडे क्रिकेट के बड़े नाम है।
वनडे क्रिकेट के बड़े नाम
रोहित और विराट ने इस फॉर्मेट में 10 हजार से अधिक रन बनाए हैं।
10 हजार से अधिक रन
एक तरफ वनडे में रोहित के 11 हजार से अधिक रन हैं, वहीं विराट ने इस फॉर्मेट में 14 हजार से अधिक रन बनाए हैं।
विराट और रोहित के रन
विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन ने अपने प्राइम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की है।
शानदार बल्लेबाजी
विराट, रोहित और धवन की मौजूदगी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की वनडे सीरीज काफी रोमांचक होती थी।
भारत ने जीते कई मैच
पुराने दिनों को याद करते हुए कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर रोहित, धवन और कोहली ने ऑस्ट्रलेया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कितने रन बनाए हैं। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में।
ऑस्ट्रलिया के खिलाफ कितने रन बनाए
सबसे पहले बात करते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 46 पारियों में 8 शतक और 15 अर्धशतक की मदद से 2407 रन बनाए हैं।
रोहित शर्मा के रन
वहीं, विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक कुल 48 पारियां खेली हैं, जिसमें 2451 रन बनाए हैं।
विराट कोहली ने इतने बनाए
गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 29 पारियां खेली हैं, जिसमें 45.17 की औसत से 1265 रन बनाए। उन्होंने 4 शतक भी जड़े।
शिखर धवन ने इतने रन मारे
