By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 29, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने T-20 में कितने रन बनाए हैं?

भारत के पूर्व कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को उनकी फिशनिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है।

महेंद्र सिंह धोनी

Pic Credit: Social Media

वे टी-20 क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं।

टी-20 के बेहतरीन बल्लेबाज

Pic Credit: Social Media

महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ टी-20 मैच खेले हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ मैच

Pic Credit: Social Media

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि धोनी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ कुल कितने रन बनाए हैं।

कितने रन बनाए हैं?

Pic Credit: Social Media

महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान के खिलाफ कुल 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

कुल 8 मैच खेले

Pic Credit: Social Media

इन 8 टी-20 मैचों की 6 पारियों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।

6 पारियों में की बल्लेबाजी

Pic Credit: Social Media

धोनी ने इन 6 पारियों में 23.25 की औसत और 119.23 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 93 रन बनाए हैं।

बनाए 93 रन

Pic Credit: Social Media

धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 8 चौके और 2 छक्के लगाए हैं।

8 चौके और 2 छक्के लगाए

Pic Credit: Social Media

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ धोनी का सर्वोच्च स्कोर 33 रन है।

33 रन रहा सर्वोच्च स्कोर

Pic Credit: Social Media

73 साल का कोच, 24 साल की उसकी प्रेमिका, देखिए 10 रोमांटिक तस्वीरें

 Click Here