By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने T-20 में कितने रन बनाए हैं?
भारत के पूर्व कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को उनकी फिशनिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है।
महेंद्र सिंह धोनी
वे टी-20 क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं।
टी-20 के बेहतरीन बल्लेबाज
महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ टी-20 मैच खेले हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ मैच
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि धोनी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ कुल कितने रन बनाए हैं।
कितने रन बनाए हैं?
महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान के खिलाफ कुल 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।
कुल 8 मैच खेले
इन 8 टी-20 मैचों की 6 पारियों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।
6 पारियों में की बल्लेबाजी
धोनी ने इन 6 पारियों में 23.25 की औसत और 119.23 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 93 रन बनाए हैं।
बनाए 93 रन
धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 8 चौके और 2 छक्के लगाए हैं।
8 चौके और 2 छक्के लगाए
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ धोनी का सर्वोच्च स्कोर 33 रन है।
33 रन रहा सर्वोच्च स्कोर
