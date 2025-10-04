By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
भारत से हर साल पाकिस्तान में कितने लोग पढ़ने जाते हैं?
विदेश में पढ़ाई करना ज्यादातर भारतीय छात्रों का सपना होता है।
विदेश में पढ़ाई का सपना
इसलिए अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हर साल भारतीय लाख पढ़ने जाते हैं।
देश के नाम
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के छात्र सिर्फ इन पश्चिमी देशों में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान में भी पढ़ाई करने जाते हैं?
पाकिस्तान
पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के लिए कई संस्थान मौजूद हैं, जहां पढ़ने कई देशों के छात्र पहुंचते हैं। कुछ भारतीय छात्र भी पाकिस्तान पढ़ने जाते हैं।
हायर एजुकेशन
पिछले साल संसद में सरकार से सवाल किया गया था कि विदेश में कितने भारतीय पढ़ रहे हैं और हर देश में पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या बताई जाए।
भारतीय स्टूडेंट
इसके जवाब में सरकार ने बताया था कि दुनियाभर में जनवरी, 2024 तक 13 लाख से ज्यादा भारतीय पढ़ाई कर रहे हैं।
आंकड़ा
वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 14 बताई गई थी।
पाक में भारतीय
भारतीय छात्रों के बीच मेडिकल डिग्री विदेश से हासिल करना काफी ज्यादा पॉपुलर है।
पॉपुलर कोर्स
पाकिस्तान में पढ़ने वाले छात्र भी मेडिकल एजुकेशन के लिए यहां गए हैं।
मेडिकल कोर्स
बता दें कि UGC और AICTE ने अप्रैल, 2022 में ही कह दिया था कि पाकिस्तानी डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाएगी।
मान्यता
दुनिया के इन देशों के लोग हैं सबसे दुखी
Click Here