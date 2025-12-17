By Vimlesh Kumar Bhurtiya
भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी रहती हैं?
आज के डिजिटल युग में भी भले ही लेन देन ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से ज्यादातर होने लगा है तब भी करेंसी की अपनी अहमियत है।
भारतीय 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं।
भारतीय करेंसी नोट पर कुल कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि एक भारतीय करेंसी नोट में कुल कितनी भाषाएं छपी होती हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक करेंसी नोट में कुल 17 भाषाएं छपी होती हैं।
इनमें हिंदी अंग्रेजी सहित भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त अन्य भाषाएं भी शामिल हैं।
हिंदी और अंग्रेजी भाषा नोट के सामने छपी होती हैं और बाकी 15 भाषाएं नोट के पीछे होती हैं।
इन 15 भाषाओं में गुजराती, मराठी, असमी, बंगाली, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप कोई भारतीय करेंसी नोट (जैसे ₹100 या ₹500) देखते हैं, तो उसके पिछले हिस्से में 15 अलग-अलग भारतीय भाषाओं में उस नोट की "मूल्य राशि" लिखी होती है।
