 भारतीय नोटों के पीछे कितनी भाषाएं लिखी हुई है?

भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है।

मगर देवनागरी और अंग्रेजी को ऑफिशियल भाषा कहा गया है।

आपने भारतीय नोटों कई भाषाएं लिखी हुई देखी हैं। ये भाषाएं नोट के आगे और पीछे दोनों हिस्से में छपी हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक नोट पर 17 भाषाएं छपी हुई है। नोट के आगे के हिस्से में दो भाषाएं होती हैं। जिसमें देवनागरी और अंग्रेजी हैं।

इसके अलावा नोट के पीछे की तरफ भी कई भाषाएं भी प्रिंट की हुई हैं। क्या आप जानते हैं पीछे के हिस्से में कितनी भाषाएं छपी हैं?

बता दें कि भारतीय नोट के पीछे की तरफ कुल 15 भाषाएं छपी हैं।

ये 15 भाषाएं असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू और उर्दू शामिल हैं।

वहीं, तस्वीरों की बात करें, तो नोटबंदी के बाद जारी किए गए 500 रुपये के नए नोट पर लाल किले की तस्वीर छपी हुई है।

वहीं, 200 के नोट पर सांची स्तूप छपा हुआ है। 50 के पुराने नोट के पीछे संसद भवन की तस्वीर छपी थी।

लेकिन नए नोट के पीछे हम्पी की फोटो छपी हुई है। 20 के नोट के पीछे एलोरा की गुफाएं और 10 के नोट के पीछे कोणार्क का मंदिर छपा हुआ है।

