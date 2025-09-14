By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 14, 2025
भारतीय नोटों के पीछे कितनी भाषाएं लिखी हुई है?
भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है।
राष्ट्रभाषा
मगर देवनागरी और अंग्रेजी को ऑफिशियल भाषा कहा गया है।
देवनागरी और अंग्रेजी
आपने भारतीय नोटों कई भाषाएं लिखी हुई देखी हैं। ये भाषाएं नोट के आगे और पीछे दोनों हिस्से में छपी हैं।
कई भाषाएं
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक नोट पर 17 भाषाएं छपी हुई है। नोट के आगे के हिस्से में दो भाषाएं होती हैं। जिसमें देवनागरी और अंग्रेजी हैं।
दोनों तरफ
इसके अलावा नोट के पीछे की तरफ भी कई भाषाएं भी प्रिंट की हुई हैं। क्या आप जानते हैं पीछे के हिस्से में कितनी भाषाएं छपी हैं?
पीछे की तरफ
बता दें कि भारतीय नोट के पीछे की तरफ कुल 15 भाषाएं छपी हैं।
15 भाषाएं
ये 15 भाषाएं असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू और उर्दू शामिल हैं।
भाषाओं के नाम
वहीं, तस्वीरों की बात करें, तो नोटबंदी के बाद जारी किए गए 500 रुपये के नए नोट पर लाल किले की तस्वीर छपी हुई है।
तस्वीरें
वहीं, 200 के नोट पर सांची स्तूप छपा हुआ है। 50 के पुराने नोट के पीछे संसद भवन की तस्वीर छपी थी।
अन्य नोटों पर तस्वीरें
लेकिन नए नोट के पीछे हम्पी की फोटो छपी हुई है। 20 के नोट के पीछे एलोरा की गुफाएं और 10 के नोट के पीछे कोणार्क का मंदिर छपा हुआ है।
10 और 20 नोट
