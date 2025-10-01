By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 01, 2025
छोटी दिवाली पर कितने दीपक जलाने चाहिए?
दीपावली के एक दिन पहले छोटी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं।
छोटी दिवाली
यह दिन हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है। इसे नरकासुर वध के प्रतीक में भी देखा जाता है।
नरकासुर का वध
इस बार छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि छोटी दिवाली पर कितने दीये जलाने चाहिए?
कितने दीपक जलाएं
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नरक चतुर्दशी के दिन एक-दो या 10 नहीं बल्कि 14 दीपक जलाने चाहिए।
14 दीपक जलाएं
मान्यता है कि यह तिथि चतुर्दशी यानी कि चौदस पर पड़ती है इसलिए इस दिन 14 दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है।
वजह
छोटी दिवाली पर एक दीया आटे का यम का दीया होता है जिसमें चौमुखी बाती का इस्तेमाल किया जाता है।
यम का दीया
दूसरा दीया मां काली के लिए और तीसरा दीया भगवान श्रीकृष्ण के लिए, चौथा दीया घर के मुख्य द्वार पर और पांचवा दीया घर की पूर्व दिशा में जलाना शुभ माना जाता है।
कहां जलाएं दीया
छठा दीया रसोई में मां अन्नपूर्णा के नाम से जलाएं, 7वां दीया घर की छत पर, 8वां दीया तुलसी के पास और बाकी अन्य दीपक आप सीढ़ियों या मेन गेट के पास जला सकते हैं।
अन्य जगहें
छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी के दिन सरसों के तेल में दीया जलाएं जिसमें रूई की लंबी बाती हो।
तेल और बाती
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
