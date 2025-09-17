By Dheeraj Pal
सर्वपितृ अमावस्या पर कितने और कहां जलाएं दीपक?

पितृपक्ष का आखिरी दिन 21 सितंबर 2025 को है, इस दिन सर्व पितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इसका खास महत्व होता है।

कब है सर्वपितृ अमावस्या

इस दिन सभी तरह के ज्ञात-अज्ञात पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इस दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ खास जगहों पर दीपक जरूर जलाना चाहिए।

दीपक जलाना जरूरी

दीपक जलाने से न सिर्फ घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं बल्कि पितर भी जाते जाते खुशहाली और तरक्की का आशीर्वाद देते हैं।

तरक्की

सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों का धूप-ध्यान करने के बाद शाम को किसी तालाब या सरोवर किनारे दक्षिण दिशा में मुख करके सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं।

तालाब पर दीपक जलाएं

मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पितर अपने लोक लौट जाते हैं, ऐसे में दीपक की रोशनी उनकी राह में उजाला करने में सहायक होती है। इससे वह प्रसन्न होते हैं।

मान्यता

सर्व पितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और ॐ पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि। तन्नो पितृ प्रचोदयात्॥  इस मंत्र का जाप करें।

पीपल के पास

सर्वपितृ अमावस्या पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पास घी का दीपक लगाकर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। इससे धन आगमन बढ़ता है।

तुलसी के पास

इस दिन प्रदोष काल में मुख्य द्वार के बाहर घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाहिनी ओर जलाना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मकता आती है।

मुख्य द्वार

शास्त्रों के अनुसार सर्व पितृ अमावस्या पर घर के ईशान कोण में यानी कि अपने घर के उत्तर-पूर्व कोने में गाय के घी का दीपक जलाने से भी मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है।

यहां भी जलाएं दीया

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

