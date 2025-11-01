By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 01, 2025
विराट कोहली को एक ODI मैच खेलने के कितने लाख रुपये मिलते हैं?
मौजूदा समय में विराट कोहली किसी पहचान के मोहताज नहीं है।
विराट कोहली
वे क्रिकेट जगत का एक बड़ा नाम हैं।
बड़ा नाम
विराट कोहली टेस्ट और टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।
टेस्ट और टी-20 से संन्यास
वे सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं।
वनडे में आते हैं नजर
विराट कोहली को एक वनडे मैच की कितनी फीस मिलती है यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।
कितनी है एक मैच की फीस
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई भारतीय महिला और पुरुष खिलाड़ियों को बराबर मैच फीस देती है।
बराबर मिलती है फीस
1 वनडे मैच खेलने पर भारतीय क्रिकेटरों को 6 लाख रुपये दिए जाते हैं, जबकि बेंच पर बैठने वालों को 3 लाख रुपये मिलते हैं।
6 और 3 लाख रुपये
विराट कोहली को एक वनडे मैच खेलने के लिए 6 लाख रुपये दिए जाते हैं।
विराट को भी 6 लाख रुपये
