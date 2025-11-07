By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 07, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
रोहित शर्मा को 1 ODI मैच के लिए कितने लाख रुपये मिलते हैं?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा मौजूदा समय में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं।
उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस को ना सिर्फ 5 ट्रॉफी जिताई है, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम को टी-20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जिताया है।
रोहित शर्मा की उम्र 38 साल है। वे टेस्ट और टी-20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।
वनडे क्रिकेट में उन्होंने संन्यास की घोषणा नहीं की है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहित शर्मा 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलकर ही संन्यास की घोषणा करेंगे।
रोहित शर्मा ने इसके लिए 11 किलो वजन भी कम किया है। वे पहले की तुलना में क्रिकेट के मैदान में अब ज्यादा फिट नजर आते हैं।
रोहित शर्मा को वनडे मैच में देखने के लिए क्रिकेट प्रशंसकों की भीड़ बनी रहती है।
एक वनडे मैच खेलने के लिए रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कितने लाख रुपये देता है, यह सवाल कुछ लोगों के मन में होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए मैच फीस का स्पष्ट ढांचा तय किया है। यह फीस सभी ग्रेड (ए+, ए, बी, सी) के खिलाड़ियों के लिए समान रहती है और सिर्फ प्लेइंग XI में शामिल खिलाड़ियों को ही पूरी राशि दी जाती है।
वनडे क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों को प्रति मैच 6 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। रोहित शर्मा को भी प्रत्येक वनडे मैच में इतनी ही धनराशि दी जाती है।