By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 01, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
विराट कोहली और स्मृति मंधाना को 1 ODI मैच खेलने के कितने लाख रुपये मिलते हैं?
विराट कोहली और स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट टीम के दो बड़े नाम है। पुरुष क्रिकेट में जिस तरह विराट कोहली का नाम है, महिला क्रिकेट में उसी तरह स्मृति मंधाना भी फेमस हैं। दोनों की जर्सी का नंबर 18 है, जो लोगों का अतिरिक्त ध्यान खींचता है।
विराट कोहली और स्मृति मंधाना
Pic Credit: Social Media
कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि स्मृति मंधाना और विराट कोहली को एक वनडे मैच खेलने के लिए कितने लाख रुपये मिलते हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं।
एक वनडे मैच के कितने लाख रुपये
Pic Credit: Social Media
अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई ने अपने सीनियर पुरुष और महिला भारतीय क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस की घोषणा की।
2022 के बाद बराबर सैलरी
Pic Credit: Social Media
बता दें कि बोर्ड द्वारा 'वेतन समानता नीति' लागू करने से पहले महिला क्रिकेटरों को एक टेस्ट मैच के लिए 2.5 लाख रुपये और एकदिवसीय या टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए 1 लाख रुपये मिलते थे।
वेतन समामना नीति से पहले महिलाओं की फीस
Pic Credit: Social Media
लेकिन 2022 में आई वेतन समानता नीति के बाद अब पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों को बराबर की मैच फीस दी जाती है।
2022 के बाद बराबर की फीस
बता दें कि महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों को प्रति टेस्ट 15 लाख रुपये मिलते हैं अगर वे प्लेइंग इलेवन में हैं और अगर वे रिजर्व में हैं तो 7.5 लाख रुपये मिलते हैं।
टेस्ट में मिलते हैं इतने लाख
वहीं, एकदिवसीय मैच खेलने पर उन्हें 6 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि बेंच पर बैठने वालों को 3 लाख रुपये मिलते हैं।
वनडे में इतने लाख
टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल खिलाड़ी को 3 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि रिजर्व खिलाड़ी को 1.5 लाख रुपये मिलते हैं।
टी-20 में इतने
इस तरह देखा जाए तो विराट कोहली और स्मृति मंधाना को एक वनडे मैच खेलने के लिए समान मैच फीस दी जाती है। दोनों को एक वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।