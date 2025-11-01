By Vimlesh Kumar Bhurtiya
November 01, 2025

विराट कोहली और स्मृति मंधाना को 1 ODI मैच खेलने के कितने लाख रुपये मिलते हैं?

विराट कोहली और स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट टीम के दो बड़े नाम है। पुरुष क्रिकेट में जिस तरह विराट कोहली का नाम है, महिला क्रिकेट में उसी तरह स्मृति मंधाना भी फेमस हैं। दोनों की जर्सी का नंबर 18 है, जो लोगों का अतिरिक्त ध्यान खींचता है।

कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि स्मृति मंधाना और विराट कोहली को एक वनडे मैच खेलने के लिए कितने लाख रुपये मिलते हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई ने अपने सीनियर पुरुष और महिला भारतीय क्रिकेटरों के लिए समान मैच फीस की घोषणा की। 

बता दें कि बोर्ड द्वारा 'वेतन समानता नीति' लागू करने से पहले महिला क्रिकेटरों को एक टेस्ट मैच के लिए 2.5 लाख रुपये और एकदिवसीय या टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए 1 लाख रुपये मिलते थे।

लेकिन 2022 में आई वेतन समानता नीति के बाद अब पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों को बराबर की मैच फीस दी जाती है।

बता दें कि महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों को प्रति टेस्ट 15 लाख रुपये मिलते हैं अगर वे प्लेइंग इलेवन में हैं और अगर वे रिजर्व में हैं तो 7.5 लाख रुपये मिलते हैं।

वहीं, एकदिवसीय मैच खेलने पर उन्हें 6 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि बेंच पर बैठने वालों को 3 लाख रुपये मिलते हैं। 

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल खिलाड़ी को 3 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि रिजर्व खिलाड़ी को 1.5 लाख रुपये मिलते हैं।

इस तरह देखा जाए तो विराट कोहली और स्मृति मंधाना को एक वनडे मैच खेलने के लिए समान मैच फीस दी जाती है। दोनों को एक वनडे मैच के लिए 6 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।

