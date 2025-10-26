By Vimlesh Kumar Bhurtiya
एक घंटे में कितने किलोमीटर दौड़ सकता है बाघ?
बाघ को अंग्रेजी में टाइगर कहा जाता है। यह पशु जगत के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक हैं।
बाघ
बाघ बेहद खूंखार मांसाहारी प्राणी है।
खूंखार प्राणी
बाघ के बारे में कई दिलचस्प बातें लोग जानना चाहते हैं।
दिलचस्प बातें
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि बाघ कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है।
जानिए कितनी होती है स्पीड
a z animals.com नामक वेबसाइट के अनुसार, बाघ 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है।
40 मील प्रति घंटे
यानी बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है।
65 किलोमीटर के लगभग
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाघ का शरीर भारी होता है। वह 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सिर्फ 300 से 400 गज तक ही दौड़ सकता है।
300 से 400 गज ही इतनी तेज दौड़
इसका मतलब यह है कि बाघ लगातार एक घंटे तक नहीं दौड़ सकते हैं। वे 300 से 400 गज दौड़ने के बाद थक जाते हैं।
लगातार नहीं दौड़ सकते
हालांकि, वे जब पूरे तेज गति से दौड़ते हैं तो उनकी दौड़ने की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा के लगभग होती है।
पूरी ताकत से दौड़ने पर स्पीड
