By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है शेर की दहाड़?
शेर को जंगल का राजा कहा जाता है।
शेर जंगल का राजा
यह एक बेहद खूंखार प्राणी है।
खूंखार प्राणी
जानवरों का शिकार करके शेर अपने खाने की आपूर्ति करता है।
जानवरों का शिकार
शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है।
दूर तक सुनाई देती है दहाड़
ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर शेर कितने दूर तक दहाड़ सकता है।
कितने दूर तक मार सकता है दहाड़
शेर की दहाड़ कितने दूर तक सुनाई देती है, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
आपको जानकर हैरानी होगी कि शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर या 5 मील तक सुनाई पड़ती है।
8 किलोमीटर तक
शेर के आवाज की तीव्रता 114 डेसीबल तक पहुंच सकती है।
114 डेसीबल की तीव्रता
शेर मुख्यत: 60 सेकंड की दहाड़ मारता है। बीच में उसकी आवाज चरम पर होती है।
1 मिनट की मारता है दहाड़
मुगल बादशाह के बिस्तर पर कौन सी लड़की सोएगी कैसे होता था तय?
Click Here