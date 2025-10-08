By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 08, 2025
Faith
रोज पूजा में कितना अगरबत्ती जलाना चाहिए?
देवी-देवताओं की पूजा में रोज अगरबत्ती जलाया जाता है। मान्यता है कि इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और साथ ही मन को शांति मिलत है।
अगरबत्ती जलाने का विधान
मान्यता है कि अगरबत्ती का धुआं प्रार्थनाओं को ईश्वर तक ले जाता है और घर में सुख-समृद्धि लाता है।
अगरबत्ती का धुंआ
मान्यता है कि यह मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करती है और घर में सुख-समृद्धि लाती है।
सुख-समृद्धि
अगरबत्ती की सुगंध से मन शांत होता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।
ध्यान केंद्रित
लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज पूजा में कितना अगरबत्ती जलाना चाहिए। चलिए इस बारे में जानते हैं।
अगरबत्ती की संख्या
रोजाना पूजा पाठ के लिए एक या दो अगरबत्ती जलाना सबसे आम और उचित माना जाता है, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है।
एक या दो
वहीं, चार अगरबत्तियां जलाना विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुभ होता है।
4 अगरबत्ती
लेकिन नियमित दैनिक पूजा में तीन या पांच अगरबत्तियां जलाने से घर के माहौल में असंतुलन आ सकता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।
नियम
मान्यता है कि अगरबत्ती की सही संख्या देवी-देवताओं की कृपा और घर में शांति-समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
देवी-देवताओं की कृपा
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
