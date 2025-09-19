By Vimlesh Kumar 
PUBLISHED Sept 19, 2025

IPS अधिकारी की ड्यूटी कितने घंटे की होती है?

भारतीय पुलिस सर्विस में चयनित होने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल करनी होती है।

भारतीय पुसिल सेवा

इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए हर साल लाखों विद्यार्थी प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को सफलता मिलती है।

लाखों विद्यार्थी करते हैं प्रयास

आईपीएस अधिकारियों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। 

सवाल

Pic Credit: Social Media

एक आईपीएस अधिकारी दिन में कितने घंटे काम करता है यह भी कई लोग जानना चाहते हैं।

कितने घंटे करते हैं काम?

Pic Credit: Social Media

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि आईपीएस अधिकारियों की रोजाना की ड्यूटी कितने घंटे की होती है।

जानिए

Pic Credit: Social Media

एक आईपीएस अधिकारी आधिकारिक तौर पर सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करता है।

सुबह 9 से 5

Pic Credit: Social Media

हालांकि, उनके कार्य का समय वर्कलोड को देखते हुए बढ़ भी सकता है।

बढ़ सकता है समय

Pic Credit: Social Media

जानकारी के मुताबिक, आईपीएस अधिकारियों के काम का समय फिक्स नहीं होता है। काम के लोड को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है कि उन्हें कितने घंटे काम करना है।

फिक्स नहीं होता टाइम

Pic Credit: Social Media

अगर कोई इमरजेंसी हो तो आईपीएस अधिकारी को चौबीसों घंटे सातों दिन काम करना पड़ सकता है। यानी एक आईपीएस अधिकारी की ड्यूटी 
24 x7 होती है।

चौबीसों घंटे सातों दिन

Pic Credit: Social Media

