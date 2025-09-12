By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 12, 2025
कितने घंटे होती है एक IAS ऑफिसर की ड्यूटी?
यूपीएससी क्रैक करके आईएएस अधिकारी बनना ज्यादातर युवाओं का सपना होता है।
हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी यूपीएससी सीएसई का एग्जाम देते हैं।
हालांकि, इनमें से 100 लोग ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित किए जाते हैं।
आईएएस अधिकारियों के बारे में लोगों में कई तरह की जिज्ञासाएं भी होती हैं।
एक आईएएस अधिकारी रोजाना कितने घंटे ड्यूटी करता है यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी कितने घंटे की होती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IAS अधिकारी के काम का समय फिक्स नहीं होता है।
आधिकारिक तौर पर एक IAS ऑफिसर का काम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होता है लेकिन वह 24*7 ऑन ड्यटी रहते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक IAS अधिकारी सप्ताह में 70-80 घंटे तक काम करते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में उन्हें चौबीसों घंटे सातों दिन काम करना पड़ सकता है।
