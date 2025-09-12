By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

कितने घंटे होती है एक IAS ऑफिसर की ड्यूटी?

यूपीएससी क्रैक करके आईएएस अधिकारी बनना ज्यादातर युवाओं का सपना होता है।

आईएएस अधिकारी

हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी यूपीएससी सीएसई का एग्जाम देते हैं।

यूपीएससी सीएसई का एग्जाम

हालांकि, इनमें से 100 लोग ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित किए जाते हैं।

बहुत कम लोग होते हैं चयनित

आईएएस अधिकारियों के बारे में लोगों में कई तरह की जिज्ञासाएं भी होती हैं।

जिज्ञासा

एक आईएएस अधिकारी रोजाना कितने घंटे ड्यूटी करता है यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।

कितने घंटे की होती है ड्यूटी

Pic Credit: Social Media

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी कितने घंटे की होती है।

जानिए

Pic Credit: Social Media

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IAS अधिकारी के काम का समय फिक्स नहीं होता है। 

ड्यूटी का समय 

Pic Credit: Social Media

आधिकारिक तौर पर एक IAS ऑफिसर का काम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होता है लेकिन वह 24*7 ऑन ड्यटी रहते हैं।

आधिकारिक समय

Pic Credit: Social Media

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक IAS अधिकारी सप्ताह में 70-80 घंटे तक काम करते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में उन्हें चौबीसों घंटे सातों दिन काम करना पड़ सकता है।

हफ्ते में इतने घंटे करते हैं काम

Pic Credit: Social Media

बची हुई गेंदों के हिसाब से टी-20I में भारत की 5 सबसे बड़ी जीत

 Click Here