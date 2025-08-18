By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 17, 2025

रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करती थीं UPSC टॉपर शक्ति दुबे?

27 वर्षीय शक्ति दुबे ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया पहली रैंक हासिल की।

शक्ति दुबे

Pic Credit: Social Media

उन्होंने साल 2024 की यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में यह कारनामा करके अपने परिवार का नाम रोशन किया।

ऑल इंडिया टॉपर

Pic Credit: Social Media

यूपीएससी की तैयारी करने वाले ज्यादातर अभ्यर्थी शक्ति दुबे की पढ़ाई की रणनीति के बारे में जानना चाहते होंगे।

पढ़ाई की रणनीति

Pic Credit: Social Media

ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर यूपीएससी की तैयारी के दौरान शक्ति दुबे कितने घंटे पढ़ती थीं।

कितने घंटे करती थीं पढ़ाई

Pic Credit: Social Media

सिविल सेवा परीक्षा 2024 टॉपर शक्ति दुबे की मां ने मीडिया से बात करते हुए उनकी पढ़ाई और रूटीन के बारे में जानकारी दी थी।

मां ने दी थी जानकारी

Pic Credit: Social Media

शक्ति की मां ने बताया था कि बेटी रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थीं।

रोजाना 8 से 10 घंटे की पढ़ाई

Pic Credit: Social Media

वे कहती हैं कि परीक्षा नजदीक होने पर शक्ति 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करती थीं।

परीक्षा नजदीक होने पर

Pic Credit: Social Media

शक्ति की मां कहती हैं कि उनकी बेटी योग के अलावा कुछ देर प्रभु का ध्‍यान भी करती थीं।

योग और प्रभु का ध्यान भी

Pic Credit: Social Media

समय से सोना और सुबह जल्‍दी उठ जाना उनकी रूटीन में है। शक्ति की मां ने बताया कि वे सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत अपडेट रहती हैं, बहुत ज्‍यादा नहीं।

समय से सोना और उठना रूटीन का हिस्सा

Pic Credit: Social Media

