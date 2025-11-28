By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 28, 2025
इंसान अधिक से अधिक कितने घंटे तक जाग सकता है?
इंसान के लिए नींद बेहद जरूरी है। यह शरीर और दिमाग दोनों के लिए उतना ही जरूरी है, जितनी हवा और पानी।
नींद कितना जरूरी
यही वजह है कि अगर हम ज्यादा देर तक जागते रहे, तो इसका बुरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क और शरीर दोनों पर पड़ता है।
असर
ऐसे में एक सवाल उठता है कि इंसान अधिक से अधिक कितने घंटे जाग सकता है। चलिए इस बारे में जानते हैं।
कितने घंटे जाग सकता है
वैसे इंसान के लिए सबसे अधिक जागने का रिकॉर्ड रैंडी गार्डनर के नाम है।
अधिक जागने के रिकॉर्ड
वो लगभग 264 घंटे यानी 11 दिन तक जागते रहें।
समय
उन्होंने यह प्रयोग 1964 में एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए किया था।
प्रयोग
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दो दिन तक हल्की थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हुआ।
पहले दिन
इसके तीसरे दिन एकाग्रता प्रभावित होने लगी।
प्रभावित
पांचवें दिन उन्हें भ्रम होने लगा। उन्हें ऐसी चीजें दिखने लगी, जो असल में नहीं है।
भ्रम
