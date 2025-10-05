By Vimlesh Kumar Bhurtiya
रोजाना कितने घंटे बातें करते थे रिंकू सिंह और प्रिया सरोज?

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की लव स्टोरी इन दिनों चर्चा में है।

रिंकू सिंह और प्रिया की लव स्टोरी

रिंकू सिंह ने हाल ही में कई इंटरव्यू दिए हैं, जिनमें उन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में खुलकर चर्चा की है।

लव लाइफ के चर्चे

रिंकू सिंह ने उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद प्रिया सरोज से इसी साल सगाई की है।

सांसद से की है सगाई

रिंकू और प्रिया शादी के बंधन में भी बंधने जा रहे हैं। वे साल के अंत तक शादी कर सकते हैं।

शादी के बंधन में

रिंकू सिंह से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया कि प्रिया सरोज से कितने घंटे बातें हो जाती थीं?

कितने घंटे बात होती थी

इसका जवाब देते हुए रिंकू सिंह थोड़ा शर्माए फिर बोले- "सर बातें तो लंबी हो जाती थीं।"

लंबी बातें

उन्होंने यह बताया कि शुरुआती दौर में तो कई बार रात-रात भर बातें हो जाती थीं।

रात-रात भर

रिंकू सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि शुरू-शुरू में प्रिया और वे तीन से चार घंटे तो कम से कम बात करते ही थे।

तीन से चार घंटे कम से कम

रिंकू सिंह ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि जब से प्रिया सरोज सांसद बनी हैं, बातें कम होने लगी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रिया सरोज को क्षेत्र का काम भी देखना होता है।

अब हो गई है कम

