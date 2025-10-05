By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 05, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
रोजाना कितने घंटे बातें करते थे रिंकू सिंह और प्रिया सरोज?
रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की लव स्टोरी इन दिनों चर्चा में है।
रिंकू सिंह और प्रिया की लव स्टोरी
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह ने हाल ही में कई इंटरव्यू दिए हैं, जिनमें उन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में खुलकर चर्चा की है।
लव लाइफ के चर्चे
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह ने उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद प्रिया सरोज से इसी साल सगाई की है।
सांसद से की है सगाई
Pic Credit: Social Media
रिंकू और प्रिया शादी के बंधन में भी बंधने जा रहे हैं। वे साल के अंत तक शादी कर सकते हैं।
शादी के बंधन में
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया कि प्रिया सरोज से कितने घंटे बातें हो जाती थीं?
कितने घंटे बात होती थी
Pic Credit: Social Media
इसका जवाब देते हुए रिंकू सिंह थोड़ा शर्माए फिर बोले- "सर बातें तो लंबी हो जाती थीं।"
लंबी बातें
Pic Credit: Social Media
उन्होंने यह बताया कि शुरुआती दौर में तो कई बार रात-रात भर बातें हो जाती थीं।
रात-रात भर
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि शुरू-शुरू में प्रिया और वे तीन से चार घंटे तो कम से कम बात करते ही थे।
तीन से चार घंटे कम से कम
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि जब से प्रिया सरोज सांसद बनी हैं, बातें कम होने लगी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रिया सरोज को क्षेत्र का काम भी देखना होता है।
अब हो गई है कम
Pic Credit: Social Media
2025 में सर्वाधिक शतक लगाने वाले दुनिया के 5 बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय भी
Click Here